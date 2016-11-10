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Григорий Дрозд: Букмекеры считают Уорда фаворитом, но я не сомневаюсь в победе Ковалева

Источник:  «Известия»Комментарии

Российский боксер Григорий Дрозд поделился ожиданиями от предстоящей встречи чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом.

«Андре Уорд – сильнейший боксер, обладатель солидного послужного списка. На его счету победы над Салливаном Баррерой, Эдвином Родригесом и Карлом Фрочем. Американец достаточно быстро раскрылся как боксер, но пропустил почти два года из-за проблем со здоровьем. Вернувшись на ринг в 2015 году, он одержал ряд ярких побед и заслужил бой с Сергеем. 

Однако в этом противостоянии, несмотря на то что букмекеры считают фаворитом американца, я не сомневаюсь в победе нашего чемпиона. Ковалев — боец самого высокого класса, я уверен, что победа будет за ним!» – цитируют Григория Дрозда «Известия».

Напомним, бой между Ковалевым и Уордом состоится 19 ноября в Лас-Вегасе.

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