Джолион Палмер – второй пилот «Рено» на следующий сезон

Руководство французского гоночного коллектива «Рено» объявило, что Джолион Палмер продолжит выступать за команду в следующем сезоне.

Ранее немец Нико Хюлкенберг подписал контракт с «Рено».

Отметим, что 25-летний британец дебютировал во французской команде в нынешнем сезоне. Его лучший результат — десятое место на гран-при Малайзии.

«Я счастлив остаться в «Рено» на второй сезон. Я с нетерпением жду момента, когда смогу отплатить команде за веру в меня результатами на трассе. Я разделяю оптимизм коллектива в преддверии сезона-2017 и относительно нашей новой машины. Мои результаты постепенно улучшаются, и это еще не предел. Я горд быть частью этой команды», - поделился впечатлениями Палмер.

Напомним, до конца нынешнего сезона осталось два этапа: Гран-при Бразилии и Гран-при Абу-Даби.