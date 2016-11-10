Денис Глушаков: Надо побеждать Катар, чтобы настроение было хорошим и у нас, и у наших болельщиков

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча с Катаром.

- Тщательно изучили эту команду, досконально разобрали ее плюсы и минусы. Полностью готовы к поединку. Надо выходить на поле, выполнять установку тренера и одерживать победу, чтобы настроение было хорошим и у нас, и у наших болельщиков.

- Было предчувствие, что на матчи с Катаром и Румынией вас вызовут в сборную?

- Понимал, что когда-нибудь тренерский штаб даст мне шанс, и надеялся, что это произойдет как можно скорее. Приятно, что так и случилось. При этом у меня не было абсолютно никаких обид на то, что меня не вызывали прежде. Тренер принимает решение, а футболист должен доказывать, что достоит вызова. Видно, что Станислав Саламович дает шанс проявить себя многим футболистам, поэтому список кандидатов достаточно обширен. Конкуренция высокая, и это можно только приветствовать. Если есть конкуренция, то ты будешь расти, в противном случае можно остановиться в развитии, - цитирует Глушакова официальный сайт РФС.

Товарищеский матч Россия - Катар пройдет в Дохе на стадионе «Аль Садд» и начнется в 19:00 по московскому времени. 15 ноября в 19:00 (мск) в Грозном на «Ахмат-Арене» сборная России сыграет контрольный матч против команды Румынии.