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Президент «Реала» нацелился на Дибалу, считая его лучшим молодым форвардом мира

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выразил уверенность, что команда нуждается в серьезном усилении. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, глава «сливочных» поставил перед собой цель – приобрести летом 2017 года форварда «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибалу. Отмечается, что клуб приступит к переговорам сразу после снятия санкций со стороны ФИФА за регистрацию несовершеннолетних футболистов. Перес считает, что Дибала является лучшим молодым нападающим в мире, который сможет конкурировать с такими игроками, как Неймар, Лионель Месси и Луис Суарес. 

Ранее сам форвард заявил, что хотел бы выступать в одном клубе со своим соотечественником Месси. Однако, позже футболист заверил, что близок к подписанию нового контракта с «Ювентусом». 

Напомним, аргентинец выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел на клубном уровне 11 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 40 млн евро, а его нынешнее соглашение с туринским клубом рассчитано до 2020 года.


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