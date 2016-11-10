Бой Эванс – Кенеди перенесен на турнир UFC 206

Поединок между Рашадом Эвансом и Тимом Кеннеди не состоится в рамках турнира UFC 205, который пройдет в Нью-Йорке 13 ноября (рано утром по московскому времени).

Причина отмены боя — медицинское отстранение Эванса. Теперь схватка состоится 10 декабря на турнире UFC 206.

Напомним, что Рашад Эванс (24 победы, 5 поражений) проиграл в двух поединках кряду: единогласным решением судей Райану Бадеру и нокаутом в первом раунде Гловеру Тейшейре.

Тим Кеннеди (18 побед, 5 поражений) не выступал с сентября 2014 года, когда проиграл нокаутом Йоэлю Ромеро.