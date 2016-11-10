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Михаил Алешин: Удается совмещать IndyСar и WEC, потому что я люблю гонки

Источник:  F1newsКомментарии

Российский автогонщик Михаил Алешин рассказал, как ему удается совмещать участие в «Индикаре» и чемпионате мира в гонках на выносливость (WEC).

-Мне это удаётся, потому что я люблю гонки, люблю гоняться, и для меня в принципе неважно, в какой категории, в каком классе выступать. Если есть возможность, я всегда буду это делать. Но эта возможность есть, благодаря программе SMP Racing. Поэтому я летаю с континента на континент, участвую и в гонках IndyCar, и в Ле-Мане – это всё очень интересно, очень полезно, это опыт, поэтому я никогда не отказываюсь. 

- Насколько сложно переключаться с управления одной машиной на работу за рулём другой?

Это дело опыта. Сначала это было тяжело, например, в 2011-м году, когда я выступал и в Мировой серии «Рено», и в GP2, и в «Формуле-3», и в Superleague – вот это действительно было непросто. А сейчас уже нормально, потому что уже есть такой опыт, знаешь, чего ожидать от той или иной техники, поэтому нет никаких проблем. 

Напомним, в нынешнем сезоне 29-летний гонщик завершил сезон «Индикара» на 16-м месте, а затем продолжил свое выступление на чемпионате мира в гонках на выносливость.

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