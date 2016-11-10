Евгений Алдонин: Если Еременко отстранят на два года, это будет катастрофой

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал возможную дисквалификацию Романа Еременко.

- Надо понять, какая у него будет дисквалификация. Если говорить о том, что его отстранят на два года, это будет катастрофой. Возобновить карьеру после такого крайне тяжело. Это будет большим ударом для клуба и самого игрока.

Он очень ярко выступает за ЦСКА. Сможет ли он вернуться? Все будет зависеть от решения комиссии и самого игрока, настроен ли он продолжать карьеру. В любом случае, надеюсь, что Еременко удастся избежать дисквалификаци, - цитирует Алдонина ТАСС.

Напомним, дисциплинарный комитет организации 7 октября отстранил Еременко на 30 дней от матчей, не назвав причины этого решения. Слушания по делу Еременко в УЕФА пройдут 10 ноября.

В этом сезоне футболист в 9 матчах чемпионата России забил три мяча и отдал две голевые передачи. В Лиге чемпионов на его счету два матча и один гол.