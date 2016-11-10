Карраско может заменить Хесе в «ПСЖ»

Тренерский штаб «ПСЖ» во главе с Унаи Эмери недоволен выступлением полузащитника Хесе Родригеса, который прибыл в команду из мадридского «Реала» минувшим летом.



Как сообщает Fichajes.net, действующий чемпион Франции намерен приобрести игрока мадридского «Атлетико» и сборной Бельгии Янника-Феррейра Карраско. Ранее стало известно, что футболист продлил контракт с испанским клубом до 2022 года.



В нынешнем сезоне Карраско провел на клубном уровне 15 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. В активе Хесе – 8 матчей.

Отметим, что Карраско оценивается порталом Transfermarkt.de в 30 млн евро, а с 2010 по 2012 года полузащитник выступал за «Монако».



