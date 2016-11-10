Экс-сотрудник ВФЛА: В декабре нас ждет продолжение допингового сканадала

Бывший член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики Алексей Кустов заявил, что в декабре нас ждет продолжение допингового скандала.



«В декабре мы увидим продолжение. Ребята из ВАДА сейчас смакуют ситуацию. Они в конце года покажут вторую часть доклада Макларена. Человек не был в России, руководит из Канады и собирает огромное количество информации — просто представьте, сколько у него здесь осведомителей», - сказал Кустов в интервью sobesednik.ru.

Напомним, в ноябре 2015 года независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, в результате Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) временно отстранила ВФЛА. В итоге российские легкоатлеты не были допущены до международных соревнований, в том числе до Олимпиады в Рио-де-Жанейро кроме получившей индивидуальное разрешение Дарьи Клишиной.