Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург Нк- : -Спартак
Баскетбол  УНИКС- : -Црвена Звезда
Баскетбол  Барселона- : -Жальгирис
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Россия- : -Катар
Футбол  Колумбия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Экс-сотрудник ВФЛА: В декабре нас ждет продолжение допингового сканадала

Источник:  СобеседникКомментарии

Бывший член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики Алексей Кустов заявил, что в декабре нас ждет продолжение допингового скандала.

«В декабре мы увидим продолжение. Ребята из ВАДА сейчас смакуют ситуацию. Они в конце года покажут вторую часть доклада Макларена. Человек не был в России, руководит из Канады и собирает огромное количество информации — просто представьте, сколько у него здесь осведомителей», - сказал Кустов в интервью sobesednik.ru.

Напомним, в ноябре 2015 года независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, в результате Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) временно отстранила ВФЛА. В итоге российские легкоатлеты не были допущены до международных соревнований, в том числе до Олимпиады в Рио-де-Жанейро кроме получившей индивидуальное разрешение Дарьи Клишиной.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Исинбаева, Сильнов, Бутов и Шляхтин поборются за пост президента ВФЛАЧетыре кандидата - Елена Исинбаева, Андрей Сильнов, Михаил Бутов и Дмитрий Шляхтин поборются за пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщается на официальном сайте ВФЛА.Елена Исинбаева: Новый президент ВФЛА должен посвящать все свободное время исправлению ситуации в федерацииДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева считает, что новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики должен полностью сосредоточиться на работе в федерации.Андрей Сильнов: Решение Шляхтина участвовать в выборах – ошибочноеОлимпийский чемпион, кандидат в президенты Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов высказался о решении нынешнего президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина участвовать в выборах президента.Дмитрий Шляхтин: Была проделана большая работа, есть промежуточный результатПрезидент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал свое решение участвовать в выборах президента организации.Действующий глава ВФЛА Шляхтин стал третьим кандидатом на пост президентаПрезидент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин выдвинут на пост президента организации Федерацией легкой атлетики Ставропольского края. Таким образом, Шляхтин стал третьим кандидатом на пост президента ВФЛА.Дмитрий Шляхтин: ВФЛА получила критерии по допуску россиян к соревнованиям от IAAFГлава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин сообщил, что ВФЛА получила критерии по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям от Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (IAAF).Елена Исинбаева: Жизнь сложная, но российские легкоатлеты тоже работали. Они получат компенсацию не просто такДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала решение Фонда поддержки олимпийцев о выделении финансовой компенсации российским легкоатлетам за пропущенные Игры-2016 в Рио-де-Жанейро.Елена Исинбаева: Меня поддерживает огромное количество регионовДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заявила, что перед выборами президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) заручилась поддержкой многих регионов.WADA выступила против уголовной ответственности для спортсменов за применение допингаВсемирное антидопинговое агентство выступило против введения законов об уголовной ответственности для спортсменов за употребление допинга.WADA поддержало принятие закона о наказании за склонение к допингуВсемирное антидопинговое агентство поддержало введение в России закона об уголовной ответственности за склонение спортсмена к употреблению допинга.Борзаковский выдвинут на должность вице-президента ВФЛА от Московской областиФедерация легкой атлетики Московской области выдвинула главного тренера сборной России Юрия Борзаковского на должность вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики.Сильнов станет оппонентом Исинбаевой на выборах президента ВФЛАОлимпийский чемпион 2008 года по прыжкам в высоту Андрей Сильнов будет соперником Елены Исинбаевой на предстоящих выборах президента ВФЛА.Исинбаева выдвинута на пост президента ВФЛАФедерация легкой атлетики Волгоградской области выдвинула двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву в качестве кандидата на пост президента ВФЛА.Сергей Шубенков: Знал, что топ-спортсменам будет выплачено по 4 млнСергей Шубенков: Знал, что топ-спортсменам будет выплачено по 4 млнЧемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков – о компенсации за Рио, недополученных призовых и выборах президента ВФЛА.Дмитрий Шляхтин: Ожидаем, что в начале 2017 года российские легкоатлеты смогут участвовать в международных стартах по индивидуальным заявкамГлава ВФЛА Дмитрий Шляхтин подвел итоги встречи с рабочей группой IAAF, на которой обсуждался вопрос о восстановлении в правах сборной России по легкой атлетике.Дмитрий Шляхтин: Сумма выплат российским легкоатлетам за неучастие в Олимпиаде составит 40 млн рублейПрезидент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин назвал общую сумму денежной компенсации российским легкоатлетам, не допущенным к участию в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.Юрий Борзаковский: Надеюсь, что зимой наши ребята примут участие в международных стартахГлавный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский прокомментировал возможное участие российских спортсменов на международных стартах.Замминистра спорта: В ближайшее время увидим прорывы в отношении ВФЛА и ФТАРЗаместитель министра спорта России Павел Новиков рассказал о работе министерства по восстановлению членства российских федераций в ИААФ (Международная ассоциация легкоатлетических федерация) и IWF (Международная федерация тяжелой атлетики).Михаил Мамиашвили: К Лебедеву офицеры WADA явились в полночьПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили побывал в редакции «Советского спорта».Михаил Бутов: В борьбе с допингом мы не будем пользоваться услугами спортсменов-стукачейГенеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов заявил, что в своей борьбе с допингом федерация не будет использовать услуги спортсменов-информаторов.

WADA
WADA
ВФЛА
ВФЛА

Cпецпредложение