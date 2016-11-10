Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург Нк- : -Спартак
Баскетбол  УНИКС- : -Црвена Звезда
Баскетбол  Барселона- : -Жальгирис
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Россия- : -Катар
Футбол  Колумбия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Исинбаева, Сильнов, Бутов и Шляхтин поборются за пост президента ВФЛА

Источник:  Всероссийская федерация легкой атлетики России (ВФЛА)Комментарии

Четыре кандидата - Елена Исинбаева, Андрей Сильнов, Михаил Бутов и Дмитрий Шляхтин поборются за пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщается на официальном сайте ВФЛА.

9 ноября за месяц до отчетно-выборной Конференции ВФЛА истек срок выдвижения кандидатов в выборные органы Всероссийской федерации легкой атлетики. Исинбаеву выдвинула Волгоградская область, Сильнова - Ростовская область, Дмитрия Шляхтина - Ставропольский край. 

В последний день подачи заявок появился четвертый кандидат  - генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов. 

Выборы состоятся 9 декабря. На пост вице-президента ВФЛА претендуют 15 человек. Среди них - главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мария Кучина: Надеюсь, что скоро мы будем выступать под флагом России на международных стартахЧемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина рассказала, как готовится к новому сезону.IAAF не намерена снимать запрет с российских легкоатлетов, наказанных МОК за допингМеждународная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не планирует снимать временный запрет на участие в соревнованиях с тех спортсменов, чьи результаты выступлений на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов были аннулированы после перепроверки допинг-проб.Елена Исинбаева: Новый президент ВФЛА должен посвящать все свободное время исправлению ситуации в федерацииДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева считает, что новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики должен полностью сосредоточиться на работе в федерации.Андрей Сильнов: Решение Шляхтина участвовать в выборах – ошибочноеОлимпийский чемпион, кандидат в президенты Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов высказался о решении нынешнего президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина участвовать в выборах президента.Дмитрий Шляхтин: Была проделана большая работа, есть промежуточный результатПрезидент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал свое решение участвовать в выборах президента организации.Действующий глава ВФЛА Шляхтин стал третьим кандидатом на пост президентаПрезидент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин выдвинут на пост президента организации Федерацией легкой атлетики Ставропольского края. Таким образом, Шляхтин стал третьим кандидатом на пост президента ВФЛА.Екатерина Конева: Пропущу зимний сезон, чтобы отдохнутьРоссийская легкоатлетка Екатерина Конева, выступающая в тройном прыжке, пропустит зимний сезон, чтобы отдохнуть, однако карьеру завершать не планирует.Дмитрий Шляхтин: ВФЛА получила критерии по допуску россиян к соревнованиям от IAAFГлава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин сообщил, что ВФЛА получила критерии по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям от Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (IAAF).Елена Исинбаева: Жизнь сложная, но российские легкоатлеты тоже работали. Они получат компенсацию не просто такДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала решение Фонда поддержки олимпийцев о выделении финансовой компенсации российским легкоатлетам за пропущенные Игры-2016 в Рио-де-Жанейро.Елена Исинбаева: Меня поддерживает огромное количество регионовДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заявила, что перед выборами президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) заручилась поддержкой многих регионов.Елена Исинбаева: Работая в комиссии спортсменов МОК, буду набираться опытаДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала о начале своей работы в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.Борзаковский выдвинут на должность вице-президента ВФЛА от Московской областиФедерация легкой атлетики Московской области выдвинула главного тренера сборной России Юрия Борзаковского на должность вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики.Сильнов станет оппонентом Исинбаевой на выборах президента ВФЛАОлимпийский чемпион 2008 года по прыжкам в высоту Андрей Сильнов будет соперником Елены Исинбаевой на предстоящих выборах президента ВФЛА.Александр Тихонов: Компенсации спортсменам, не поехавшим на Олимпиаду, нужно было выплачивать за счет МуткоЧетырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов недоволен тем, каким образом осуществляются выплаты компенсаций российским легкоатлетам, которые не получили возможности выступить на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.Исинбаева выдвинута на пост президента ВФЛАФедерация легкой атлетики Волгоградской области выдвинула двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву в качестве кандидата на пост президента ВФЛА.Сергей Шубенков: Знал, что топ-спортсменам будет выплачено по 4 млнСергей Шубенков: Знал, что топ-спортсменам будет выплачено по 4 млнЧемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков – о компенсации за Рио, недополученных призовых и выборах президента ВФЛА.Евгений Трофимов: 4 миллиона Исинбаевой? Справедливость восторжествовала!Тренер двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой Евгений Трофимов – о денежной компенсации, которая обещана легкоатлетам, пропустившим Олимпиаду-2016 из-за дисквалификации ВФЛА.Мария Кучина: Почему-то лишь 42 легкоатлета получат компенсации, достойна вся сборнаяРоссийская прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира и Европы Мария Кучина прокомментировала информацию о том, что ведущие легкоатлеты с начала ноября будут получать материальную компенсацию за пропуск ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.Дмитрий Шляхтин: Ожидаем, что в начале 2017 года российские легкоатлеты смогут участвовать в международных стартах по индивидуальным заявкамГлава ВФЛА Дмитрий Шляхтин подвел итоги встречи с рабочей группой IAAF, на которой обсуждался вопрос о восстановлении в правах сборной России по легкой атлетике.Исинбаева и Шубенков получат по 4 млн рублей в качестве компенсации за РиоДвукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и чемпион мира в беге с барьерами на 110 м Сергей Шубенков получат по 4 миллиона рублей в качестве компенсации за пропущенные Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Дмитрий Шляхтин
Дмитрий Шляхтинвсе новости
Михаил Бутов
Михаил Бутоввсе новости
Андрей Сильнов
Андрей Сильноввсе новости
Елена Исинбаева
Елена Исинбаевавсе новости

Cпецпредложение