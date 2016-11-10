Исинбаева, Сильнов, Бутов и Шляхтин поборются за пост президента ВФЛА
Четыре кандидата - Елена Исинбаева, Андрей Сильнов, Михаил Бутов и Дмитрий Шляхтин поборются за пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщается на официальном сайте ВФЛА.
9 ноября за месяц до отчетно-выборной Конференции ВФЛА истек срок выдвижения кандидатов в выборные органы Всероссийской федерации легкой атлетики. Исинбаеву выдвинула Волгоградская область, Сильнова - Ростовская область, Дмитрия Шляхтина - Ставропольский край.
В последний день подачи заявок появился четвертый кандидат - генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов.
Выборы состоятся 9 декабря. На пост вице-президента ВФЛА претендуют 15 человек. Среди них - главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.
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