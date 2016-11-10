Андрей Канчельскис: В текущем сезоне «Спартак» будет бороться за третье-четвертое место

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис заявил, что футболисты «Спартака» в нынешнем сезоне будут бороться лишь за третье-четвертое место.

- Раньше вы говорили, что «Спартак» будет бороться в премьер-лиге за пятое место. Сейчас не поменяли своего мнения?

- Это я говорил по ходу прошлого сезона, и «Спартак» весной занял в чемпионате пятое место, - сказал Канчельскис euro-football.ru. - В текущем чемпионате красно-белые будут бороться за третье-четвертое места, первое им будет занять тяжело. Пока отрыв от «Зенита» всего три очка, и проиграв несколько матчей, «Спартак» начнет бороться за третье место. В любом случае, посмотрим, сезон будет длиться ещё долго. Очень важно, как Каррера сможет зимой подготовить команду к весенней части турнира.

Напомним, после 13 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, имея в активе 31 очко. В следующем туре красно-белые 20 ноября примут на своем поле «Амкар».