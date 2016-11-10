Главный арбитр КХЛ: В матче «Динамо» – СКА были две ошибки, но не предвзятость

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился мнением о судействе в матче московского «Динамо» и СКА.

- Ержабека и Оленин отработали квалифицированно. Да, не без помарок. Были допущены две ошибки, о которых знают и ребята, и мы. Но ничего экстраординарного. Какая может быть предвзятость? Вы же сами все видели. Мне кажется, что это были просто эмоции, - приводит слова Анисимова интернет-портал «Чемпионат.com».

Напомним, СКА выиграл у «Динамо» со счетом 3:2, дважды уступая по ходу матча. У армейцев шайбы забросили Максим Чудинов, Евгений Кетов и Антон Белов. В составе «Динамо» голами отметились Яков Рылов и Ансель Галимов.

Эта победа стала для подопечных Олега Знарка двенадцатой подряд. Набрав 70 очков в 28 матчах, СКА сохранил за собой первое место в Западной конференции. Бело-голубые прервали победную серию из трех игр и остались на шестой позиции, имея в активе 44 очка после 27 матчей.

11 ноября СКА встретится в Чехове с «Витязем», а «Динамо» сыграет в «ВТБ Ледовом дворце» против «Северстали». Оба матча начнутся в 19:30.