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Главный арбитр КХЛ: В матче «Динамо» – СКА были две ошибки, но не предвзятость

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился мнением о судействе в матче московского «Динамо» и СКА. 

- Ержабека и Оленин отработали квалифицированно. Да, не без помарок. Были допущены две ошибки, о которых знают и ребята, и мы. Но ничего экстраординарного. Какая может быть предвзятость? Вы же сами все видели. Мне кажется, что это были просто эмоции, - приводит слова Анисимова интернет-портал «Чемпионат.com».

Напомним, СКА выиграл у «Динамо» со счетом 3:2, дважды уступая по ходу матча. У армейцев шайбы забросили Максим Чудинов, Евгений Кетов и Антон Белов. В составе «Динамо» голами отметились Яков Рылов и Ансель Галимов. 

Эта победа стала для подопечных Олега Знарка двенадцатой подряд. Набрав 70 очков в 28 матчах, СКА сохранил за собой первое место в Западной конференции. Бело-голубые прервали победную серию из трех игр и остались на шестой позиции, имея в активе 44 очка после 27 матчей.

11 ноября СКА встретится в Чехове с «Витязем», а «Динамо» сыграет в «ВТБ Ледовом дворце» против «Северстали». Оба матча начнутся в 19:30.

Матч

Динамо - СКА - 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Голы:

Рылов (Шипов, Фёдоров), 8:30 (1:0). Чудинов (Шипачёв, Гусев), 10:03 (1:1). Галимов 31:52 (2:1). Кетов (Шипачёв, Хафизуллин), 43:16 (2:2). Белов (Шипачёв, Гусев), 44:46 (2:3 - бол.).

Место и дата

09 ноября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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