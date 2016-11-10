Сальников переизбран на пост президента ВФЛА

Действующий президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников переизбран на этот пост по итогам отчетно-выборной конференции, сообщает «Р-Спорт».

Кандидатуру Сальникова поддержали единогласно, тем более он был единственным кандидатом на пост президента ВФП. Сальников занял эту должность в 2010 году.

Добавим, что Владимир Сальников является 4-кратным олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира, Европы и рекордсменом мира.