Генрих Мхитарян: Я проделал долгий путь, чтобы оказаться в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассказал о том, как обстоят у него дела в клубе.

«В «Манчестер Юнайтед» у меня всё очень хорошо, хотя я получаю не так много игрового времени, как хотелось бы. Но это не может стать для меня препятствием, потому что я проделал долгий путь, чтобы оказаться в этом клубе. Ничто не может мне помешать осуществить свою мечту и достичь цели. Если сейчас я сдамся, это будет означать, что я ничего не сделал и ничего не добился - всё пойдет насмарку. Я не собираюсь мириться со сложившейся ситуацией и постараюсь найти в себе силы, чтобы продолжить борьбу и достичь желаемого результата», - сказал Мхитарян.

Напомним, 27-летний полузащитник сборной Армении в нынешнем сезоне принял участие всего в шести матчах в составе «Красных дьяволов», проведя на поле всего 133 минуты Мхитарян результативными действиями не отличился.