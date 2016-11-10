Илья Кутепов: Ночные клубы – это не мое, себя как спортсмена я там не вижу

Защитник московского «Спартака» и сборной России Илья Кутепов рассказал о своем отношении к футболу, а также поведал о своем образе жизни.



«Общения и тусовок с ребятами мне и в Тарасовке хватает – мы ведь работаем дополнительно и до, и после основной тренировки. В московские торговые центры меня тоже не затащишь, а кинотеатры с магазинчиками есть и в Мытищах. Вот еще говорят, что среди футболистов популярны ночные клубы, но я не согласен. Сам даже не вспомню, когда в последний раз там был. Наверное, лет в 16-17 еще в Тольятти с парнями за компанию попал, но так быстро ушел, что даже рассказать нечего. Это забавно, но за годы в футболе реально видел людей, которые могут тусоваться до четырех утра, а на следующий день феерить на тренировке или забивать голы в матчах. Я же точно знаю, что при таком графике буду в столь печальном состоянии, что даже если захочу попасть по своим воротам, то все равно промахнусь. А вот соперник, которого, конечно, упущу, обязательно забьет. Поэтому давно, еще лет в 13-14, смирился: если хочешь быть профи – веди себя как профи. Тогда у тебя не будет болеть голова о том, как обмануть воспитателя или тренера, как сбежать за ограду футбольного интерната, как покурить. Вот такой я скучный: тренируюсь, гуляю в Мытищах с супругой и сыном – и больше ничего не надо.



Поход Павла Мамаева и Александра Кокорина в клуб «Твига» в Монако после неудачи на Евро? Начнем с того, что я пока и на Евро себя не представляю, а уж в баре Монако — тем более. И не важно, проиграл я большой турнир за сборную или просто отдыхал. Ночные клубы – это не мое, себя как спортсмена я там не вижу», – цитирует Кутепова «Чемпионат».



В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел во всех турнирах за «Спартак» 15 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.









