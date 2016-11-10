Владимир Стржалковский: Финансирование «Динамо» будет значительно сокращено

Председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что финансирование бело-голубых сократится.

- Попечительский совет прошел в конструктивной обстановке, мною была предоставлена информация о состоянии дел в ВФСО «Динамо» и ФК «Динамо», - сказал Стржалковский в интервью «Р-Спорт». - Финансирование клуба будет значительно сокращено, что и подтвердил совет на вчерашнем заседании, однако переговорный процесс еще идет.

После 21 тура «Динамо» лидирует в первенстве ФНЛ. В активе бело-голубых 47 очков. Ближайший матч футболисты «Динамо» проведут 13 ноября в гостях с калининградской «Балтикой».