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Криштиану Роналду: «Барселона» проявляла ко мне интерес, но желание «Манчестер Юнайтед» оказалось сильнее

Источник:  O JogoКомментарии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, какие клубы были заинтересованы в его приобретении, когда он выступал за лиссабонский «Спортинг».

«В то время я привлекал внимание таких команд, как миланский «Интер», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Валенсия». Но «Манчестер Юнайтед» больше всех хотел видеть меня в своих рядах. Помню день, когда пришел Сэр Алекс Фергюсон. Это был настоящий сюрприз», – цитирует 31-летнего Роналду O Jogo.

Напомним, футболист выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 гг., сыграв за эту команду 291 матч (118 голов и 62 голевые передачи).


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