Криштиану Роналду: «Барселона» проявляла ко мне интерес, но желание «Манчестер Юнайтед» оказалось сильнее

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, какие клубы были заинтересованы в его приобретении, когда он выступал за лиссабонский «Спортинг».



«В то время я привлекал внимание таких команд, как миланский «Интер», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Валенсия». Но «Манчестер Юнайтед» больше всех хотел видеть меня в своих рядах. Помню день, когда пришел Сэр Алекс Фергюсон. Это был настоящий сюрприз», – цитирует 31-летнего Роналду O Jogo.



Напомним, футболист выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 гг., сыграв за эту команду 291 матч (118 голов и 62 голевые передачи).



