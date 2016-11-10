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Аленичев и Карпин продлили тренерские лицензии

Источник:  «Тульский футбол»Комментарии

Бывший наставник московского «Спартака» и тульского «Арсенала» Дмитрий Аленичев продлил тренерскую лицензию категории Pro.

Как сообщает издание «Тульский футбол», специалист успешно сдал сессию в академии тренерского мастерства РФС.

Отмечается, что вместе с Аленичевым процедуру прошли Валерий Карпин, Виктор Гончаренко, Андрей Кобелев, Игорь Колыванов, Федор Щербаченко, Олег Веретенников и другие.

Напомним, лицензия Pro позволяет быть главным тренером команды премьер-лиги и национальной сборной.


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