Аленичев и Карпин продлили тренерские лицензии

Валерий Карпин: Клуб или работа на «Матч ТВ»? Когда возникнет такой вариант, тогда и будем думать

Экс-главный тренер «Спартака», а ныне эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин – о том, может ли он возглавить «Крылья Советов» после отставки тренера самарцев Франка Веркаутерена.