Аленичев и Карпин продлили тренерские лицензии
Бывший наставник московского «Спартака» и тульского «Арсенала» Дмитрий Аленичев продлил тренерскую лицензию категории Pro.
Как сообщает издание «Тульский футбол», специалист успешно сдал сессию в академии тренерского мастерства РФС.
Отмечается, что вместе с Аленичевым процедуру прошли Валерий Карпин, Виктор Гончаренко, Андрей Кобелев, Игорь Колыванов, Федор Щербаченко, Олег Веретенников и другие.
Напомним, лицензия Pro позволяет быть главным тренером команды премьер-лиги и национальной сборной.
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