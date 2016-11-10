Полуяхтов и Балай попали в команду недели FIFA 17

Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

В восьмую команду недели попали сразу два футболиста чемпионата России. Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов, оформивший дубль в ворота «Краснодара» (3:3) и нападающий «Терека» Беким Балай, дубль которого помог грозненцам обыграть «Зенит» со счетом 2:1.

Лучшими в этой команде недели стали: Гарет Бэйл («Реал» Мадрид), Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия» Дортмунд), Миралем Пьянич («Ювентус» Турин) и Мохаммед Салах («Рома» Рим).

Команда недели FIFA 17 #8



