Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург Нк0 : 0Спартак
Баскетбол  УНИКС- : -Црвена Звезда
Баскетбол  Барселона- : -Жальгирис
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Россия- : -Катар
Футбол  Колумбия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Полуяхтов и Балай попали в команду недели FIFA 17

Источник:  EA SportsКомментарии

Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

В восьмую команду недели попали сразу два футболиста чемпионата России. Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов, оформивший дубль в ворота «Краснодара» (3:3) и нападающий «Терека» Беким Балай, дубль которого помог грозненцам обыграть «Зенит» со счетом 2:1.

Лучшими в этой команде недели стали: Гарет Бэйл («Реал» Мадрид), Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия» Дортмунд), Миралем Пьянич («Ювентус» Турин) и Мохаммед Салах («Рома» Рим).

Команда недели FIFA 17 #8
Команда недели FIFA 17 #8


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роман Бабаев: Решения по Еременко пока нетГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что решение по делу полузащитника Романа Еременко еще не вынесено.ЦСКА поздравил Овчинникова с 46-летиемЦСКА в своем официальном твиттере поздравил тренера Сергея Овчинникова с днем рождения.Вадим Скрипченко: Контракт с «Крыльями Советов» пока не подписывалСегодня «Крылья Советов» провели открытую тренировку для прессы под руководством нового главного тренера Вадима Скрипченко. Вот только контракт с рулевым команды официально, оказывается, пока не оформлен.Матч «Томь» – «Терек» может быть перенесен из Томска в ГрозныйВице-президент «Терека» Хайдар Алханов сообщил, что клуб предложил «Томи» перенести матч 14-го тура чемпионата России из Томска в Грозный.Иск агента Хонды к ЦСКА заключается в споре по договору между игроком и клубомСтала известна суть иска в в Спортивный арбитражный суд (CAS) агента футболиста Кейсуке Хонды Киса Плоэгсмы к московскому ЦСКА.Дмитрий Тарасов: Люди идут на очень непорядочные поступки ради минутки пиараПолузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал информацию, согласно которой у него произошел конфликт на одной из парковок Москвы.Аленичев и Карпин продлили тренерские лицензииБывший наставник московского «Спартака» и тульского «Арсенала» Дмитрий Аленичев продлил тренерскую лицензию Pro УЕФА.Илья Кутепов: Ночные клубы – это не мое, себя как спортсмена я там не вижуЗащитник московского «Спартака» и сборной России Илья Кутепов рассказал о своем отношении к футболу, а также рассказал о своем образе жизни.Андрей Канчельскис: В текущем сезоне «Спартак» будет бороться за третье-четвертое местоБывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис заявил, что футболисты «Спартака» в нынешнем сезоне будут бороться лишь за третье-четвертое место.Евгений Алдонин: Если Еременко отстранят на два года, это будет катастрофойБывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал возможную дисквалификацию Романа Еременко.«Спартак» предложит Боккетти новый контрактМосковский «Спартак» планирует продлить контракт с итальянским защитником Сальватором Боккетти.Титов передал для благотворительного аукциона серебряную медальБывший капитан московского «Спартака» Егор Титов рассказал, что отдал серебряную медаль чемпионата России-2007 благотворительному аукциону, отметив, что средства, вырученные от лота, пойдут на благие дела.Валерий Шмаров: Лидер этого «Спартака» – Каррера, но нельзя исключать работу АленичеваБывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал выступление красно-белых в нынешнем сезоне, отметив главного тренера команды Массимо Карреру.«Зенит» планирует окупить содержание стадиона на Крестовском острове за счет продажи VIP-мест«Зенит» планирует окупить затраты на содержание нового стадиона на Крестовском острове за счет продажи VIP-мест блоками, по примеру мюнхенской «Баварии», сообщает ФАН.Сердар Таски: Хотел остаться в «Баварии», это была моя цельЗащитник московского «Спартака» Сердар Таски вспомнил о времени, проведенном в мюнхенской «Баварии». По словам футболиста, он планировал остаться в стане немецкого клуба.Дик Адвокат: В России сильный чемпионатБывший главный тренер сборной России Дик Адвокат объяснил, почему российские футболисты не стремятся уезжать за границу.«Локомотив» хочет приобрести Георгия ДжикияМосковский «Локомотив» проявляет интерес к 22-летнему защитнику «Амкара» Георгию Джикия, сообщают «Известия».Агент Азмуна: Официального предложения от «Ливерпуля» пока не былоАгент Сердара Азмуна Мехди Хагитали рассказал, что пока официальных предложений по футболисту «Ростова» от «Ливерпуля» не поступало.Игры за госсчет. Как понимать резкое заявление Минфина о тратах на футбол?Игры за госсчет. Как понимать резкое заявление Минфина о тратах на футбол?Обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко пытается понять, насколько серьёзно власти решили ограничить траты на футбол.День в истории. Сергею Овчинникову – 46 лет!10 ноября свой 46-й день рождения отмечает бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России, ныне тренер ЦСКА Сергей Овчинников.

Беким Балай
Беким Балайвсе новости
Владимир Полуяхтов
Владимир Полуяхтоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
FIFA 17
FIFA 17

Cпецпредложение