В штаб-квартире УЕФА завершилось слушание по делу Еременко
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) закончилось слушание по делу полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко.
Еременко, его бывший агент Марко Трабукки и адвокат Илья Кедрин покинули здание, но отказались что-либо комментировать. Официальное оглашение решения по делу полузащитника ЦСКА ожидается в ближайшие часы.
Напомним, дисциплинарный комитет организации 7 октября отстранил Еременко на 30 дней от матчей, не назвав причины этого решения.
В этом сезоне футболист в 9 матчах чемпионата России забил три мяча и отдал две голевые передачи. В Лиге чемпионов на его счету два матча и один гол.
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