В штаб-квартире УЕФА завершилось слушание по делу Еременко

Иржи Ярошик: Гинер сказал, что ЦСКА – мой дом и я всегда могу вернуться

Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик побывал на новой арене армейцев в качестве почетного гостя. В интервью «Известиям» футболист рассказал об отношениях с игроками ЦСКА, а также поведал о разговоре с президентом клуба Евгением Гинером.