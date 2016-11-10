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Дмитрий Тарасов: Люди идут на очень непорядочные поступки ради минутки пиара

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал информацию, согласно которой у него произошел конфликт на одной из парковок Москвы.

Ранее сообщалось, что женщина, якобы пострадавшая от рук футболиста, на своей странице в Instagram написала об инциденте, случившемся вечером 9 ноября: «Дмитрий Тарасов сегодня напал на меня с 4 мужчинами. Выкручивали руки и вырвали телефон у меня, чтоб я не смогла доказать его вину», –написала женщина.

Тарасов, в свою очередь, прокомментировал это так: 

«Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Люди, порой, идут на очень непорядочные поступки ради минутки пиара. Это их дело, судить не собираюсь, но только в одном случае – если это не касается покоя и оскорбления личности других людей, больше всего ненавижу ложь», – написал Тарасов.

«Слово не воробей, вылетит - не поймаешь». Люди, порой, идут на очень непорядочные поступки ради минутки пиара. Это их дело, судить не собираюсь, но только в одном случае - если это не касается покоя и оскорбления личности других людей. Больше всего ненавижу ложь. На данном видео - героиня инцидента, которая не подозревала о наличии видеорегистратора в машине. Лишний раз подтверждает, что не всегда нужно верить тому, что пишут. Всем отличного дня. Оставайтесь людьми в любой ситуации ☝🏻☝🏻☝🏻#стопхам#дтп#уважайтенадорогах#регистраторвгелеке#теперьидитытуда

Видео опубликовано tarasov23 (@tarasov23)




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