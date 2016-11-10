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Ли «FoREV» Санг Дон сыграет за MVP.Phoenix

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Кореец Ли «FoREV» Санг Дон стал запасным игроком команды MVP.Phoenix по Dota 2. Об этом стало известно из информации на сайте регистрации составов Valve.

Напомним, что 7 ноября FoREV покинул состав Team Secret по Dota 2. Его место в команде займет Морис «KheZu» Гутман, который ранее выступал за коллектив Escape Gaming.

Ли «Forev» Сандон выступал за MVP.Phoenix в прошлом сезоне и в составе команды занял 5-6 место на The International 2016.

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