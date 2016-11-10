Ли «FoREV» Санг Дон сыграет за MVP.Phoenix
Кореец Ли «FoREV» Санг Дон стал запасным игроком команды MVP.Phoenix по Dota 2. Об этом стало известно из информации на сайте регистрации составов Valve.
Напомним, что 7 ноября FoREV покинул состав Team Secret по Dota 2. Его место в команде займет Морис «KheZu» Гутман, который ранее выступал за коллектив Escape Gaming.
Ли «Forev» Сандон выступал за MVP.Phoenix в прошлом сезоне и в составе команды занял 5-6 место на The International 2016.
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