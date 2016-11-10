Халеп, Цибулкова и Кузнецова примут участие в Spb Ladies Trophy-2017
Стали известны первые участницы международного теннисного турнира серии WTA St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдет в Санкт-Петербурге с 30 января по 5 февраля 2017 года.
Свое участие в турнире подтвердили: Симона Халеп (Румыния, мировой рейтинг WTA - 4), Доминика Цибулкова (Словакия, 5), Светлана Кузнецова (Россия, 9), Дарья Касаткина (Россия, 27), Анастасия Павлюченкова (Россия, 28).
Также в парном разряде выступят победительницы итогового турнира года, россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина.
Напомним, турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy, призовой фонд которого составляет 753 000 долларов, пройдет в Санкт-Петербурге на кортах «СИБУР АРЕНЫ» второй раз. В прошлом году победителем турнира стала итальянка Роберта Винчи. В парном разряде сильнейшими стали Марина Хингис - Сания Мирза (Швейцария - Индия).