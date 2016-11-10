Иск агента Хонды к ЦСКА заключается в споре по договору между игроком и клубом

Стала известна суть иска в в Спортивный арбитражный суд (CAS) агента футболиста Кейсуке Хонды Киса Плоэгсмы к московскому ЦСКА.

«Дело касается спора по договору между игроком Хондой и клубом ЦСКА. Боюсь, мы не можем дать более подробную информацию о сути данного дела. Слушание состоялось 9 ноября. Группа судей, которая работает над этим делом, в настоящее время готовит свое решение. Пока нет информации, когда точно станет известно решение по иску», - сказали «Р-Спорт» в пресс-службе CAS.

30-летний японец выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год, после чего перешел в «Милан» на правах свободного агента. Контракт Хонды с итальянским клубом истекает в 2017 году, в нынешнем сезоне он провел на поле 19 минут и не отметился результативными действиями.