Эдуард Трояновский: Моя задача в бою с Индонго – поднять свой рейтинг

Чемпион мира по версиям IBF/IBO в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский рассказал о своих целях в предстоящем бою с Джулиусом Индонго из Намибии.

– Какие задачи ставите перед собой, принимая бой с Джулиусом Индонго?

– Прежде всего, это добровольная защита обоих моих титулов. Мои задачи в этом бою – получить дополнительный опыт, усовершенствовать мастерство и поднять свой рейтинг. Для этого мы и проводим этот бой.

– Три месяца со времени боя с Обарой достаточно для качественной подготовки к следующему поединку?

– Этого вполне достаточно. Чувствую силы, чтобы активно проводить поединки, – сказал россиянин.

Напомним, Трояновский проведет поединок с Индонго 3 декабря. На данный момент в активе представителя Намибии 20 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.



