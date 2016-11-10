Матч «Томь» – «Терек» может быть перенесен из Томска в Грозный

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов сообщил, что клуб предложил «Томи» перенести матч 14-го тура чемпионата России из Томска в Грозный.

Встреча назначена на 19 ноября.

«Ведутся переговоры по поводу переноса матча из Томска в Грозный. «Томь» уже дала свое согласие. Решение будет за РФПЛ. В Грозном в день матча будет примерно «+15» и зеленое поле, а в Томске же обещают «-22»», - цитирует Алханова «Чемпионат».

Напомним, что матч предыдущего тура «Томь» – «Спартак» прошел в Томске при температуре минус 13 градусов.