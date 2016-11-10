Вадим Скрипченко: Контракт с «Крыльями Советов» пока не подписывал

Сегодня «Крылья Советов» провели открытую тренировку для прессы под руководством нового главного тренера Вадима Скрипченко. Вот только контракт с рулевым команды официально, оказывается, пока не оформлен.

- Эта пустая формальность, контракт подготовлен, но с клубными юристами я еще не встречался, - рассказал Скрипченко корреспонденту «Советского спорта» в Самаре Сергею Волкову. – Все некогда было, да и с руководителями самарского клуба у нас все построено на доверии. При первом знакомстве обговорили все детали, поэтому я ни о чем не волнуюсь. Пока мой контракт предусмотрен до конца чемпионата. Если выполним главную задачу – будем думать о его пролонгации.

- Какую задачу вам поставили?

- Уйти желательно не только из зоны вылета, но и переходных матчей.

- Бельгийские специалисты, которые работали под руководством Франка Веркаутерена, останутся в команде?

- Конечно же, мне хотелось бы иметь своих помощников, чтобы работалось в комфортных условиях. До перерыва в чемпионате будем работать сообща, а там посмотрим. С их подсказки мы несколько поменяли тактический рисунок в последнем матче с «Уралом», изменили амплуа некоторых игроков. И сдвиги были налицо. Полузащита приблизилась к атаке. Корниленко, вы видели, стал наконечником нападения и мог забить еще больше.

- Вы хотели бы встретиться с Франком, который сейчас в Самаре ждет обещанной компенсации?

- Почему бы и нет? Было бы у него желание. У нас есть темы для разговора.

- Планируете ли вы усиление состава?

- Пока говорить об этом рано. Надо познакомиться со всеми игрокам, оценить их готовность, а потом делать выводы. Для этого необходимо время и нынешняя пауза очень своевременна.

- Через десять дней матч с «Зенитом»? Вас не пугает, что оставшийся до перерыва календарь игр для «Крыльев» будет очень сложным?

- Нет, не пугает. Любая команда премьер-лиги не подарок. Все матчи будут сложными и ответственными. Мы должны вернуть болельщиков на стадион «Металлург». Я всегда с уважением относился к футбольной Самаре. Когда-то волжский стадион был самым посещаемым в Европе. И я помню об этом. Будем выигрывать – вернем доверие болельщиков.

- Ваша семья тоже в Самаре?

- Нет, она в Минске. Один сын студент, второй школьник. Нет смысла их пока дергать. Но мой переезд в Самару они поддержали. Да и мне, откровенно говоря, ваш город нравился всегда. Прежде всего – своим особенным отношением к футболу.

- С Корниленко вы играли в одной команде?

- Нет, мы вместе в свое время встречались на поле, хорошо знаем друг друга и поэтому прежде, чем приехать в Самару, я по телефону проконсультирова лся с Сергеем. Он поддержал мой выбор. Так я оказался в Самаре.







