Вадим Скрипченко: Контракт с «Крыльями Советов» пока не подписывал
Сегодня «Крылья Советов» провели открытую тренировку для прессы под руководством нового главного тренера Вадима Скрипченко. Вот только контракт с рулевым команды официально, оказывается, пока не оформлен.
- Эта пустая формальность, контракт подготовлен, но с клубными юристами я еще не встречался, - рассказал Скрипченко корреспонденту «Советского спорта» в Самаре Сергею Волкову. – Все некогда было, да и с руководителями самарского клуба у нас все построено на доверии. При первом знакомстве обговорили все детали, поэтому я ни о чем не волнуюсь. Пока мой контракт предусмотрен до конца чемпионата. Если выполним главную задачу – будем думать о его пролонгации.
- Какую задачу вам поставили?
- Уйти желательно не только из зоны вылета, но и переходных матчей.
- Бельгийские специалисты, которые работали под руководством Франка Веркаутерена, останутся в команде?
- Конечно же, мне хотелось бы иметь своих помощников, чтобы работалось в комфортных условиях. До перерыва в чемпионате будем работать сообща, а там посмотрим. С их подсказки мы несколько поменяли тактический рисунок в последнем матче с «Уралом», изменили амплуа некоторых игроков. И сдвиги были налицо. Полузащита приблизилась к атаке. Корниленко, вы видели, стал наконечником нападения и мог забить еще больше.
- Вы хотели бы встретиться с Франком, который сейчас в Самаре ждет обещанной компенсации?
- Почему бы и нет? Было бы у него желание. У нас есть темы для разговора.
- Планируете ли вы усиление состава?
- Пока говорить об этом рано. Надо познакомиться со всеми игрокам, оценить их готовность, а потом делать выводы. Для этого необходимо время и нынешняя пауза очень своевременна.
- Через десять дней матч с «Зенитом»? Вас не пугает, что оставшийся до перерыва календарь игр для «Крыльев» будет очень сложным?
- Нет, не пугает. Любая команда премьер-лиги не подарок. Все матчи будут сложными и ответственными. Мы должны вернуть болельщиков на стадион «Металлург». Я всегда с уважением относился к футбольной Самаре. Когда-то волжский стадион был самым посещаемым в Европе. И я помню об этом. Будем выигрывать – вернем доверие болельщиков.
- Ваша семья тоже в Самаре?
- Нет, она в Минске. Один сын студент, второй школьник. Нет смысла их пока дергать. Но мой переезд в Самару они поддержали. Да и мне, откровенно говоря, ваш город нравился всегда. Прежде всего – своим особенным отношением к футболу.
- С Корниленко вы играли в одной команде?
- Нет, мы вместе в свое время встречались на поле, хорошо знаем друг друга и поэтому прежде, чем приехать в Самару, я по телефону проконсультирова