Алексей Кунченко: Для меня Абдулаев не опасен ни в одном аспекте

Действующий чемпион M-1 Challenge в полусреднем весе Алексей Кунченко рассказал о подготовке к поединку против Мурада Абдулаева. Напомним поединок состоится 18-го ноября в Москве на M-1 Challenge 72.

- Тренировки уже подходят к концу, сейчас еще немного идет работа на тактику, а на следующей неделе уже начнется сгонка веса, поэтому активность моей подготовки уже идет на спад. Сборы прошли отлично, главное – без травм. Над всеми физическими аспектами поработали, осталось заняться психологическими. Готовлюсь, как и всегда, в клубе «Боец» и в школе «Шторм».

Что касается прошлого боя с Мурадом, я считаю, что я тот бой завершил, никаких вопросов у меня не осталось. Просто некоторым не нравится, что я победил, что остановка произошла из-за его травмы. Поэтому хорошо, что нам предстоит реванш, все вопросы закроются.

Он меня ничем не удивил, я знал, что он будет работать в той манере, в которой он работал, и я был к этому готов. Подготовка к реваншу практически такая же, как и к первому бою – соперник тот же. Хотя, есть, конечно, определенные моменты. Не знаю, может, он будет что-то другое делать. Посмотрим в ринге. Можно сказать, что он для меня ни в одном аспекте особо не опасен. Бьется, борется, как все – ничего сверхъестественного.