Кирсан Илюмжинов: Пока визу не дали, но продолжаю надеяться

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов продолжает надеяться на получение американской визы, чтобы отправиться в Нью-Йорк, где завтра начнется матч на первенство мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным.

- Была информация, что в американской визе вам отказано. Это так?

- Не совсем. Мы каждый день ожидаем решения по визе, для этого мой представитель каждый день приезжает в посольство США. Но нам говорят, сегодня решения нет. При этом паспорта не отдают.

- Вы еще надеетесь, что решение будет положительным?

- Надеюсь.

Напомним, в августе Кирсан Илюмжинов не был допущен на борт самолета, следовавшего из Москвы в Нью-Йорк. Ему было отказано во въезде в США. Ранее Илюмжинов попал в американский санкционный список из-за связей с правительством Сирии.