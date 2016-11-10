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Кирсан Илюмжинов: Пока визу не дали, но продолжаю надеяться

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов продолжает надеяться на получение американской визы, чтобы отправиться в Нью-Йорк, где завтра начнется матч на первенство мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным.

- Была информация, что в американской визе вам отказано. Это так?
- Не совсем. Мы каждый день ожидаем решения по визе, для этого мой представитель каждый день приезжает в посольство США. Но нам говорят, сегодня решения нет. При этом паспорта не отдают.

- Вы еще надеетесь, что решение будет положительным?
- Надеюсь.

Напомним, в августе Кирсан Илюмжинов не был допущен на борт самолета, следовавшего из Москвы в Нью-Йорк. Ему было отказано во въезде в США. Ранее Илюмжинов попал в американский санкционный список из-за связей с правительством Сирии.

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