Александр Бубнов: У нас как не было сборной, так и нет

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча между сборными Катара и России.

- Если говорить откровенно — очень странный выбор ближайшего соперника. Куда полезнее сборной России было бы сыграть против кого-то из лидеров европейского футбола, чем играть с командой из девятого десятка рейтинга ФИФА. Что нам даст этот матч? Сейчас главная задача Станислава Черчесова - понять уровень футболистов на фоне лучших игроков мира. С Катаром этого точно не получится, как бы не закончилась игра.

Странная ситуация сложилась вокруг нашей сборной. До Кубка Конфедераций и чемпионата мира-2018 осталось не так много времени. Нам уже во всю пора наигрывать основной состав на эти турниры, а у нас как не было сборной, так и нет. Вокруг кого ее строить? Нет хребта, основы, лидеров. Одни травмированы, другие не вызываются.

В каждом следующем матче под руководством Черчесова выходят дебютанты сборной. Наверное, это неплохо — смотреть новые лица, пробовать, обкатывать. Но когда готовится к чемпионату мира начнем? Если посчитать все оставшиеся матчи до турнира, то их не так много окажется. Очевидно, сыгрываться уже будем летом 2018-го, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что товарищеский матч Россия - Катар пройдет в Дохе на стадионе «Аль Садд» и начнется в 19:00 по московскому времени. 15 ноября в 19:00 (мск) в Грозном на «Ахмат-Арене» сборная России сыграет контрольный матч против команды Румынии.