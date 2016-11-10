Дмитрий Песков прилетел в Нью-Йорк и поужинал с Сергеем Карякиным

В Нью-Йорк пока не смог вылететь президент Междудародной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов, зато на открытие матча за звание чемпиона мира отправился заместитель руководителя администрации и пресс-секретарь президента России, а также глава Попечительского совета РШФ Дмитрий Песков, сообщает chess-news.ru.

По словам Пескова, его поездка никак не связана с итогами президентских выборов в США, и он не планирует вести переговоры с представителями американских политических кругов. Он просто хочет поддержать претендента на шахматную корону. «Это такой акт поддержки. Предстоит уникальный матч, в котором с российской стороны участвует самый молодой в мире гроссмейстер и у него будет очень серьёзный и талантливый противник. Нам, безусловно, очень важно поддержать нашего Сергея Карякина», - цитирует чиновника «Интерфакс».

