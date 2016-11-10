Крэйг Вудкрофт: Нам нужно срочно выбираться из той ямы, в которую мы угодили

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от матча с «Куньлунем» в регулярном чемпионате КХЛ.

- Я думаю, что нашей команде срочно необходимо выбираться из той ямы, в которую мы угодили, - сказал специалист. - Единственное, что нам может помочь это сделать - усердная работа. Как я сказал команде сегодня утром, мы хорошо играли в матче против «Адмирала», создавали моменты у ворот соперника, но просто не смогли реализовать свои шансы. Нам надо взять весь позитив из прошлого матча и привнести его в предстоящий. Сегодня необходимо максимально усложнить работу вратарю соперника. Нам надо создавать больше трафика перед воротами соперника, а также наносить много бросков из разных позиций.

Встреча в Минске начнется сегодня в 19:30 мск.

Белорусская команда на данный момент занимает 8-е место в Западной конференции, китайский клуб идет 7-м на Востоке.