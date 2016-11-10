Роман Павлюченко: В матче с Катаром от сборной России ожидаю только победы и хорошей игры

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от предстоящей встречи национальной команды со сборной Катара в рамках товарищеского матча.

«Матч с Катаром был давно, и я его совсем не помню. Хорошо помню счет и то, что я забил. Было очень жарко, и игра складывалась тяжело. Сегодня тоже легко не будет, Катар – хороший соперник.



Мне трудно сказать, как закончится матч, потому что о сборной Катара вообще ничего не знаю. Но наша команда посмотрит и разберет игру противника. Разницы между официальными и товарищескими играми нет, этот матч так же важен, и к нему нужно относиться серьезно. Тем более игру покажут по телевизору, и вся страна будет ее смотреть.



Я буду смотреть матч дома. Советы футболистам давать не буду. В сборной собраны хорошие игроки, которые сами знают, что делать, и тренер даст им все нужные установки. От команды ожидаю только победы и хорошей игры. Думаю, так и будет», – цитирует Павлюченко «Чемпионат».



Напомним, матч между командами состоится сегодня в Катаре и стартует в 19.00 мск.



«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Матч Россия - Катар Судья: Павел Кристиан Балай (Румыния) Место и дата 10 ноября 19:00, , Текстовая трансляция



