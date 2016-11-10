Перес прекратил сотрудничество со спонсором из-за твита о Трампе

Мексиканский автогонщик, пилот «Форс Индии» Серхио Перес объявил о прекращении сотрудничества с брэндом солнцезащитных очков Hawkers из-за оскорбительного твитта о новом президенте США Дональде Трампе и своей родине.

«Мексиканцы смогут использовать солнезащитные очки, чтобы скрыть слезы от строительства стены на границе Мексики и США», - написали в твиттере Hawkers, после того, как стало известно о победе Дональда Трампа на президентских выборах США. Компания имела в виду стену о которой по ходу своей предвыборной кампании говорил Трамп.

На что 26-летний гонщик ответил: «Это ужасный комментарий. Я немедленно прекращаю сотрудничество с Hawkers. Я никому не позволю издеваться над моей страной».

Компания уже удалила запись и принесла извинения мексиканцу.