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Роман Бабаев: Решения по Еременко пока нет

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что решение по делу полузащитника Романа Еременко еще не вынесено.

- Пока нет информации. Решение еще не вынесено, - цитирует Бабаева «Матч ТВ». 

Напомним, дисциплинарный комитет организации 7 октября отстранил Еременко на 30 дней от матчей, не назвав причины этого решения. В этом сезоне футболист в 9 матчах чемпионата России забил три мяча и отдал две голевые передачи. В Лиге чемпионов на его счету два матча и один гол. Слушание по делу полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии закончилось несколько часов назад в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. 

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