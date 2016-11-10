В РФС сегодня рассматривают вопрос, сдавали ли матч игроки «Коломны»

Директор «Коломны»: Почему на просмотре матча с «Солярисом» не было главного тренера? Он не коломенский, а из Москвы…

Директор «Коломны» Александр Куранов объяснил, почему главный тренер команды Александр Бодров не присутствовал на сегодняшнем разборе команды матча с «Солярисом» (0:6). Напомним, после этой игры Бодров заподозрил свою команду в сдаче матча.