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В РФС сегодня рассматривают вопрос, сдавали ли матч игроки «Коломны»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Специальная комиссия ПФЛ рассматривает вопрос, сдавали ли игроки «Коломны» матч с «Солярисом» (0:6).

Напомним, главный тренер подмосковного клуба Александр Бодров на пресс-конференции после игры заподозрил своих игроков в сдаче матча.

Стоит отметить, что Бодров не присутствовал на вчерашнем разборе матча, который проводили руководители и игроки «Коломны». Бодров сообщил «Советскому спорту», что отсутствовал из-за болезни. Она, однако, не помешала ему прибыть сегодня в РФС, куда приехал и директор клуба Александр Куранов.

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