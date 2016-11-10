В РФС сегодня рассматривают вопрос, сдавали ли матч игроки «Коломны»
Специальная комиссия ПФЛ рассматривает вопрос, сдавали ли игроки «Коломны» матч с «Солярисом» (0:6).
Напомним, главный тренер подмосковного клуба Александр Бодров на пресс-конференции после игры заподозрил своих игроков в сдаче матча.
Стоит отметить, что Бодров не присутствовал на вчерашнем разборе матча, который проводили руководители и игроки «Коломны». Бодров сообщил «Советскому спорту», что отсутствовал из-за болезни. Она, однако, не помешала ему прибыть сегодня в РФС, куда приехал и директор клуба Александр Куранов.
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