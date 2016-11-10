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Манджукич намерен покинуть «Ювентус» в январе, «ПСЖ» и «Тоттенхэм» претендуют на игрока

Источник:  Calcio MercatoКомментарии

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть туринский клуб в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Calciomercato.

Согласно информации источника, на игрока сборной Хорватии претендуют два лондонских клуба – «Тотенхэм» и «Вест Хэм». Также сообщается, что в борьбе за футболиста участвует французский «ПСЖ». Отмечается, что нападающий, скорее всего, покинет стан туринской команды в январе 2017 года, поскольку недоволен своим положением в стане действующего чемпиона Италии.

В нынешнем сезоне 30-летний Манджукич сыграл на клубном уровне 13 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 18 млн евро, а его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2018 года.


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