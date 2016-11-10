На eSPORTconf Russia выступят представители компании Elements Pro Gaming

В конференции eSPORTconf Russia 2016 примут участие руководители киберспортивной команды Elements Pro Gaming (EPG) Дмитрий Беляев и Владимир Белов. Также к ним присоединится Ян Непомнящий – профессиональный шахматист и киберспортсмен.



Докладчики расскажут о процессе организации eSport-команды и турнира, а также поделятся своим видением будущего киберспортивной индустрии в РФ и мире. Будут рассмотрены актуальные вопросы о приравнивании киберспорта к традиционным видам спорта и возможностях его внесения в перечень Олимпийских дисциплин.



Конференция eSPORTconf Russia 2016 пройдет 1 декабря в Москве. На ней будут раскрыты актуальные вопросы по инвестированию в киберспорт и внедрению российского бизнеса на мировой киберспортивный рынок.