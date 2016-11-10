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Решение по делу Романа Еременко сегодня не будет оглашено

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пресс-служба Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила «Советскому спорту», что официальное решение по делу полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко не будет оглашено сегодня. Ожидается, что текст решения будет опубликован на сайте УЕФА не раньше пятницы.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев также сообщил, что клуб ожидает решения УЕФА «в пятницу или понедельник»  

Напомним, что сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошло слушание по делу полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко. После окончания заседания Еременко, его бывший агент Марко Трабукки и адвокат Илья Кедрин покинули здание, но отказались что-либо комментировать. 

Ранее дисциплинарный комитет организации 7 октября отстранил Еременко на 30 дней от матчей, не назвав причины этого решения. 

В этом сезоне футболист в 9 матчах чемпионата России забил три мяча и отдал две голевые передачи. В Лиге чемпионов на его счету два матча и один гол. 

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