Шарапова будет восстановлена в статусе посла доброй воли ООН

Российская теннисистка Мария Шарапова после истечения срока дисквалификации будет восстановлена в статусе посла доброй воли программы развития ООН.

В марте Организация объединенных наций (ООН) приостановила сотрудничество с российской теннисисткой из-за положительной допинг-пробы спортсменки на мельдоний. Шарапова несколько лет была послом доброй воли ООН.

- ООН была рада узнать, что Шарапова сможет вернуться в спорт раньше, чем ожидалось. Она будет восстановлена в качестве посла доброй воли, как только истечет срок ее дисквалификации в апреле 2017 года, - сказал представитель организации.

Напомним, 7 марта Шарапова собрала пресс-конференцию, на которой объявила о том, что ее допинг-тест, взятый на Открытом чемпионате Австралии, дал положительный результат на мельдоний. Позже Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок дисквалификации Шараповой с 24 до 15 месяцев, и она сможет принимать участие в официальных соревнованиях с 26 апреля 2017 года.

Россиянка не выходила на корт с конца января после поражения от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open.