Борис Игнатьев: Важно, чтобы игроки сборной России воспринимали каждую игру, как последнюю

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего матча с Катаром.

«Я обязательно буду смотреть матч. Я стараюсь смотреть футбол один, без компании, это отвлекает от процесса. Я смотрю с карандашом, отмечаю для себя что-то. А с друзьями хорошо другими вещами заниматься. Когда я смотрю футбол, я сосредоточен.

Нужно исправлять ошибки, которые сборная России допускала в матче с Коста-Рикой. Главное, чтобы мы видели динамику формирования команды. Важно, чтобы игроки сборной России воспринимали каждую игру, как последнюю. Нельзя воспринимать эти игры как товарищеские, нужно проявлять свой характер и готовиться к Кубку конфедераций и чемпионату мира. Хочется, чтобы Станислав Черчесов уже определился с костяком команды, к которому бы прибавлял другие фамилии для свежести и колорита», - цитирует Игнатьева «Чемпионат.com».

Напомним, матч между командами состоится сегодня в Катаре и начнется в 19.00 мск.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.