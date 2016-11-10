Даниэль Карвахаль: Бэйл - преемник Роналду в «Реале»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль считает, что Гарет Бэйл может прийти на смену Криштиану Роналду в качестве ведущего игрока команды.

«Я верю в то, что Бэйл - это преемник Роналду. Время идет и наступит момент, когда Криштиану уже не сможет демонстрировать свой привычный уровень. То же самое в свое время произошло с Раулем и Фигу. Не знаю, когда это произойдет, но Бэйл подходит на роль, которую сейчас играет Роналду. Я вполне могу представить себе, что Криштиану будет в «Реале» до 36 лет, холя это непросто, учитывая, какие требования предъявляются в нашем клубе», - приводит слова Карвахаля AS.

Напомним, недавно 27-летний Бэйл и 31-летний Роналду продлили контракты со «сливочными»: валлиец - до 2022 года, португалец - до 2021 года.

В нынешнем сезоне Бэйл в 10 матчах чемпионата Испании забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. Роналду в 8 играх примеры также забил 5 мячей и сделал два результативных паса.