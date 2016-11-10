«Тоттенхэм» отказался платить Льорису 100 тысяч фунтов в неделю

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис продолжает вести переговоры с руководством клуба о новом контракте. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.



Отмечается, что игрок сборной Франции рассчитывает получать 100 тысяч фунтов в неделю, но подобные требования не устраивают представителей клуба, и они ответили отказом.

29-летний Льорис выступает за «шпор» с 2012 года. За это время он сыграл 181 матч. В прошлом сезоне француз помог «Тотенхэму» занять третье место в таблице АПЛ и выйти в Лигу чемпионов.



