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«Тоттенхэм» отказался платить Льорису 100 тысяч фунтов в неделю

Источник:  Daily TelegraphКомментарии

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис продолжает вести переговоры с руководством клуба о новом контракте. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

Отмечается, что игрок сборной Франции рассчитывает получать 100 тысяч фунтов в неделю, но подобные требования не устраивают представителей клуба, и они ответили отказом. 

29-летний Льорис выступает за «шпор» с 2012 года. За это время он сыграл 181 матч. В прошлом сезоне француз помог «Тотенхэму» занять третье место в таблице АПЛ и выйти в Лигу чемпионов.


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