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Артур Дмитриев: С Мишиным понимаем друг друга с полуслова

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Российский фигурист Артур Дмитриев, заявленный на четвертый этап Гран-при во Франции, рассказал, каково ему работается под руководством тренера Алексея Мишина.

- Если мы вместе будем работать, то сможем придти к тому, к чему идем. С Алексеем Николаевичем мы работаем уже не первый год, и у нас выработалось полное взаимопонимание. Я ведь и раньше тренировался у него, потом уходил, вернулся. Сейчас мы понимаем друг друга с полуслова. Когда я катаюсь на разминках, на тренировках - он мне может показать пару жестов, и я знаю, что нужно делать, что от меня хотят, - цитирует Дмитриева официальный сайт ФФККР.  

Гран-при во Франции пройдет с 11 по 13 ноября. На этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве Дмитриев занял 10-е место. 

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