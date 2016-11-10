Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» полузащитника «Шальке» Майера

Эмиль Хески: Только время покажет, сможет ли Клопп выиграть АПЛ, но «Ливерпуль» к этому готов

Бывший форвард «Ливерпуля» Эмиль Хески прокомментировал выступление «красных» в нынешнем сезоне, отметив, что команда способна одержать победу в АПЛ.