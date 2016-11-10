Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» полузащитника «Шальке» Майера
«Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения в зимнее трансферное окно полузащитника «Шальке» Максимилиана Майера, сообщает Le 10 Sport.
По данным издания, инициатором приглашения 21-летнего немецкого хавбека выступил главный тренер английского клуба Юрген Клопп, который хорошо знает возможности Майера по чемпионату Германии.
Игроком, по сообщению СМИ, также интересуется «Барселона».
В нынешнем сезоне Майер в 10 матчах бундеслиги забил один мяч.
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