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Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» полузащитника «Шальке» Майера

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения в зимнее трансферное окно полузащитника «Шальке» Максимилиана Майера, сообщает Le 10 Sport.

По данным издания, инициатором приглашения 21-летнего немецкого хавбека выступил главный тренер английского клуба Юрген Клопп, который хорошо знает возможности Майера по чемпионату Германии.

Игроком, по сообщению СМИ, также интересуется «Барселона».

В нынешнем сезоне Майер в 10 матчах бундеслиги забил один мяч.


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