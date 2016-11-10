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Дмитрий Песков посетит церемонию открытия матча ЧМ по шахматам

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков посетит матч за звание чемпиона мира по шахматам, который пройдет в Нью-Йорке.

Дмитрий Песков также примет участие во всех официальных мероприятиях, в том числе в церемонии открытия.

Пресс-секретарь президента России уже прилетел в Нью-Йорк и поужинал с Сергеем Карякиным.

Напомним, матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Соперники сыграют 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного исхода будет назначен тай-брейк. 

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