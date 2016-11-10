Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург Нк0 : 3Спартак
Баскетбол  УНИКС- : -Црвена Звезда
Баскетбол  Барселона- : -Жальгирис
Хоккей  Металлург1 : 1Ак Барс
Футбол  Россия- : -Катар
Футбол  Колумбия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Российское телевидение не покажет титульный бой Корешков – Лима в прямом эфире

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Тель-Авиве (Израиль) состоится турнир Bellator 164, в главном бою которого россиянин Андрей Корешков будет защищать пояс в полусреднем весе в поединке против бразильца Дугласа Лимы.

Схватка ориентировочно начнется в 23:30 по московскому времени. Ни один из российских телеканалов не покажет бой в прямом эфире. Телеканал «Матч ТВ» покажет трансляцию 12 ноября рано утром.

Отметим также, что в телевизионной сетке «Матча» на сегодня запланирован показ боя между Корешковым и Бенсоном Хендорсоном (20:05 мск). Этот поединок состоялся 22 апреля 2016 года и завершился победой россиянина единогласным решением судей. В 23:25 - матч Колумбия – Чили (прямая трансляция).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Кунченко: Для меня Абдулаев не опасен ни в одном аспектеДействующий чемпион M-1 Challenge в полусреднем весе Алексей Кунченко рассказал о подготовке к поединку против Мурада Абдулаева. Напомним поединок состоится 18-го ноября в Москве на M-1 Challenge 72.В 2017 году турниры UFC пройдут в Лондоне, Анахайме, Денвере и ФиниксеПромоутерская компания UFC объявила где в 2017 году пройдут турниры под эгидой организации.Бой Эванс – Кенеди перенесен на турнир UFC 206Поединок между Рашадом Эвансом и Тимом Кеннеди не состоится в рамках турнира UFC 205, который пройдет в Нью-Йорке 13 ноября (рано утром по московскому времени).Хабиб Нурмагомедов: Зачем Макгрегору драться со мной, если он будет летать?Хабиб Нурмагомедов: Зачем Макгрегору драться со мной, если он будет летать?Один из лучших российских бойцов – о бое против Майкла Джонсона и о том, почему Конор Макгрегор побоится сразится против него.Руслан Кривуша: Часть вины в поражении Харитонова я беру на себяРуслан Кривуша: Часть вины в поражении Харитонова я беру на себяКорреспондент «Советского спорта» решил связаться с прославленным тренером бойца Русланом Кривушей.Джефф Монсон: Трамп не видит в России врагаИзвестный боец смешанных единоборств Джефф Монсон, родившийся в США, но год назад получивший российское гражданство, высказал мнение об итогах выборов президента в штатах. Напомним, что победу одержал Дональд Трамп.Макгрегор: Я буду бессмертен, готов к войне. Альварес: Принесите мне КонораМакгрегор: Я буду бессмертен, готов к войне. Альварес: Принесите мне КонораВ среду состоялась открытая тренировка Конора Макгрегора и Эдди Альвареса перед их очным противостоянием на турнире UFC 205.Спартанец – в бой! Сможет ли Корешков победить Лиму и защитить пояс?Спартанец – в бой! Сможет ли Корешков победить Лиму и защитить пояс?10 ноября в Тель-Авиве (Израиль) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 164.Нурмагомедов – фаворит в поединке против Джонсона по мнению букмекеров13 ноября рано утром по московскому времени в Нью-Йорке пройдет турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC 205.Фергюсон подвинул Нурмагомедова с первой строчки рейтинга легковесов UFCАмериканский боец смешанного стиля Тони Фергюсон, который в прошлые выходные единогласным решением судей победил экс-чемпиона UFC Рафаэля дос Аньоса, поднялся на первую строчку рейтинга легковесов организации.Дана Уайт: Джонс мог бы зарабатывать по 15-20 миллионов долларов за бой, но он облажалсяПрезидент UFC Дана Уайт объявил о том, что американский боец смешанного стиля Джон Джонс будет лишен пояса временного чемпиона организации в полутяжелом весе.Вадим Финкельштейн: Трамп, как и Путин, любит ММАВадим Финкельштейн: Трамп, как и Путин, любит ММАБывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн – о своих встречах с новым президентом США Дональдом Трампом.Эванс не примет участие в турнире UFC 205 из-за проблем со здоровьемБывший чемпион UFC в полутяжелом весе Рашад Эванс не смог получить лицензию бойца от Спортивной комиссии штата Нью-Йорк и не примет участие в турнире UFC 205, где должен был провести поединок против Тима Кеннеди.Вадим Финкельштейн: Трамп сказал, что является фанатом Федора ЕмельяненкоБывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн - о своих встречах с новым президентом США Дональдом Трампом.Rizin FF. Определились соперники Филипповича, Карвина и Молдавского в Гран-при в открытом весеСтала известна окончательная сетка Гран-при Rizin FF в открытом весе. Турнир пройдет в Токио (Япония) в канун Нового года 29 и 31 декабря.M-1 Challenge 72. Бенкачи проведет бой против Наумова18 ноября в рамках турнира M-1 Challenge 72 сразятся молодые, но при этом уже матерые бойцы. Моктар Бенкаси (Франция, 12-6) проверит на прочность Алексея Наумова (Украина, 12-4).Вадим Финкельштейн: Трамп – приятный мужик. Он одним из первых увидел задатки для развития ММАБывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн поделился воспоминаниями о своих встречах с новым президентом США Дональдом Трампом.Монсон рассказал о видеоролике, на котором за рулем автомобиля поет песню Цоя «Хочу перемен» (видео)На прошлой неделе видеоролик с Джеффом Монсоном взорвал интернет. Боец смешанного стиля за рулем своего автомобиля поет песню легенды русского рока Виктора Цоя и группы КИНО «Хочу перемен».Суд рассмотрит 24 ноября апелляцию на освобождение ЕмельяненкоВоронежский областной суд 24 ноября рассмотрит апелляцию на досрочное освобождение из тюрьмы бойца ММА Александра Емельяненко.Александр Шлеменко: Эмеев – фаворит в поединке против ТоковаРоссийский боец смешанного стиля средней весовой категории Александр Шлеменко считает, что Рамазан Эмеев сможет защитить титул чемпиона M-1 в среднем весе в поединке против экс-чемпиона лиги ACB Анатолия Токова.

Bellator
Bellatorвсе новости
Андрей Корешков
Андрей Корешковвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства

Cпецпредложение