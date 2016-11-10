Российское телевидение не покажет титульный бой Корешков – Лима в прямом эфире

Сегодня в Тель-Авиве (Израиль) состоится турнир Bellator 164, в главном бою которого россиянин Андрей Корешков будет защищать пояс в полусреднем весе в поединке против бразильца Дугласа Лимы.

Схватка ориентировочно начнется в 23:30 по московскому времени. Ни один из российских телеканалов не покажет бой в прямом эфире. Телеканал «Матч ТВ» покажет трансляцию 12 ноября рано утром.

Отметим также, что в телевизионной сетке «Матча» на сегодня запланирован показ боя между Корешковым и Бенсоном Хендорсоном (20:05 мск). Этот поединок состоялся 22 апреля 2016 года и завершился победой россиянина единогласным решением судей. В 23:25 - матч Колумбия – Чили (прямая трансляция).