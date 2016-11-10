Шовковский намерен завершить карьеру в конце 2016 года

Голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский планирует завершить карьеру в декабре нынешнего года. Именно тогда истекает его контракт.

«Не хочу продлевать контракт. Я устал. Мне в январе исполнится 42. Для игрока это очень много, и я не готов вкладывать столько сил, чтобы доказывать, конкурировать и превозмогать себя .Я уже не могу, не хочу быть обузой для «Динамо». Если мне предложат контракт, то я семь раз отмеряю, чтобы потом один раз отрезать. Не хочу говорить о будущем», – цитирует Шовковского Tribuna.com.

В текущем сезоне 41-летний Александр Шовковский провел восемь матчем за команду.