РБ «Лейпциг» выпустил футболки чемпионов Германии
Новичок бундеслиги «РБ Лейпциг» выпустил чемпионские футболки спустя всего 10 туров после начала сезона, сообщает Bild.
Команда Ральфа Хазенхуттля на данный момент является главной сенсацией нынешнего немецкого чемпионата: в ее активе 24 очка, столько же, сколько у лидирующей «Баварии». В 10 играх РБ «Лейпциг» одержал семь побед и три раза сыграл вничью.
Впрочем, специалисты сходятся во мнении, что говорить о медальных перспективах новичка пока рано: до зимнего перерыва клубу еще предстоит сразиться с «Байером», «Шальке», «Гертой» и «Баварией».
РБ «Лейпциг» основан в 2009 году, команда принадлежит компании «Ред Булл».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически