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РБ «Лейпциг» выпустил футболки чемпионов Германии

Источник:  BildКомментарии

Новичок бундеслиги «РБ Лейпциг» выпустил чемпионские футболки спустя всего 10 туров после начала сезона, сообщает Bild.

Команда Ральфа Хазенхуттля на данный момент является главной сенсацией нынешнего немецкого чемпионата: в ее активе 24 очка, столько же, сколько у лидирующей «Баварии». В 10 играх РБ «Лейпциг» одержал семь побед и три раза сыграл вничью.

Впрочем, специалисты сходятся во мнении, что говорить о медальных перспективах новичка пока рано: до зимнего перерыва клубу еще предстоит сразиться с «Байером», «Шальке», «Гертой» и «Баварией».

РБ «Лейпциг» основан в 2009 году, команда принадлежит компании «Ред Булл». 

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