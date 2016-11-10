Российские разработчики видеоигр создали Экспертный совет игровой индустрии

Разработчики из компаний Mail.Ru Group, Riot Games CIS, Wargaming, Nival, Nekki, Gaijin Entertainment объявили о создании Экспертного совета игровой индустрии (ЭСИИ), сообщает vc.ru.



ЭСИИ будет заниматься позиционированием российской индустрии на глобальном рынке, «повышением качества российских игр» и инвестированием в новые технологии, проведением мастер-классов и конференций для повышения уровня профессиональной компетентности.



Также компании будут оказывать юридическую и менторскую поддержку начинающим разработчикам и заниматься развитием профессионального киберспорта в России. Для работы над различными вопросами ЭСИИ будет собирать экспертные группы. Одна из первых таких групп займётся киберспортивными инициативами.



«Представители ЭСИИ будут в разных составах собираться и инициировать участие своих сотрудников в профильных дискуссиях — по геймдизайну, арту, программированию. Инициировать максимальную передачу опыта. Всё это не только правильно для формирования настоящей сильной индустрии, но и просто логично: многие слушатели — это будущие сотрудники», — заявил вице-президент Nekki Сергей Бабаев.



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